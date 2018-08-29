Создатель первого игрового робота заключил контракты с Apple и Amazon

Теперь каждый фанат киберпанка сможет заполучить управляемого смартфоном робота.

Сайласу Адекунле только 27 лет, а он уже основатель и гендиректор робототехнической компании, успевшей, по его словам заработать уже больше 10 миллионов долларов. А прославился Адекунле благодаря созданию первого настоящего игрового робота, который настолько впечатлил руководителей Apple, что компания уже подписала договор с Reach Robotics, компанией Адекунле. Apple теперь предоставляет возможность купить робота за 250 долларов. «Мой первый робот был по сути двигателем с двумя батареями, прикрепленными по бокам», - говорит Адекунле.

Что же до его последнего детища MekaMon, он управляется смартфоном или планшетом (подходит как для iOS, так и для Android), в результате робот может двигаться по желанию хозяина. При подключении робота через Bluetooth и использовании бесплатного приложения MekaMon также предоставляет возможность игры, в которой реальная комната станет полем виртуальной битвы. Окружающие предметы MekaMon различает при помощи инфракрасных датчиков и камеры, а благодаря технологии дополненной реальности любой из предметов мебели запросто может стать укрытием, ведь роботу ещё предстоит отстреливаться и от другого робота, управляемого игроком-противником. Так что теперь каждый поклонник управления роботом, словно в киберпанк-игре, теперь имеет возможность заполучить механическую игрушку.

На данный момент Адекунле сосредоточен на том на продолжении расширения области влияния своего продукта. Он говорит, что на данный момент его основная цель заключается в том, чтобы продать робота как можно большему количеству людей с целью получения отзывов и разработки лучшей модели в последствии.