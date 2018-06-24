Elago выпустила зарядную станцию для Apple Watch в стиле консоли Nintendo Game Boy

Тематический чехол W5 Stand способен вызвать ностальгию у поклонников аппарата. Однако сыграть на нем не получится.





Продукция компании Elago придает Apple Watch внешний вид популярной некогда Nintendo Game Boy. Разработчики выпустили корпус, подходящий для всех четырех серий смарт-часов. Кроме того, поддерживает ночной режим. Корпус выполнен из прочной резины и представлен 4 цветах: красный, черный, индиго и светло-серый.

W5 Stand не только придает Apple Watch стиль миниатюрной консоли и защищает от повреждений, но и наполняет их электроэнергией. Достаточно поместить в специальный разъем круглый питательный элемент для беспроводной зарядки. Это превратит чехол в компактную и забавную станцию. Купить W5 Stand в США можно за 15 долларов.