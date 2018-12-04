Обнародованы характеристики смартфона Samsung Galaxy A8s с дырой для селфи

Модель представят в модификациях с 6 и 8 ГБ оперативной памяти. Такие данные приводит база TENAA.





Ресурс обнародовал разрешение экрана Samsung Galaxy A8s, который получил дыру для селфи-камеры. Оно составило 2340 х 1080 пикселей при диагонали в 6,4 дюйма. Сама фронтальная камера обладает датчиком на 24 МП. Основная же получила три объектива - на 24, 5 и 10 МП. Общий вес устройства достигает 173 граммов.

Новинка от Samsung получила неплохие технические характеристики. Прежде всего, это восьмиядерный процессор с частотой 2,2 ГГц. Предполагается, что разработчики выбрали Snapdragon 710 от Qualcomm. TENAA указала объем встроенной памяти 128 ГБ. Скорее всего, версия с 8 ГБ памяти получит больше места. Все это будет питать аккумулятор ёмкостью 3300 мА\ч. Samsung обещала официально анонсировать смартфон 10 декабря.