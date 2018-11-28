Google и Levi's выпустили куртку для поиска утерянного смартфона

Модель Commuter X Jacquard по команде заставит устройство издавать громкие звуки, облегчающие задачу. На официальном сайте модного бренда новинка продается за 350 долларов.









Инженеры Google разработали носимый прибор, который должен снизить шанс потери смартфона. В конкретную одежду его помогли облачить дизайнеры компании Levi's. По итогам совместной работы они выпустили джинсовую куртку, содержащую электронную начинку в манжете рукава.

Чтобы воспользоваться возможностями Commuter X Jacquard, нужно снала подключить едва заметную кнопку-запонку к особому разъему на рукаве, а затем установить на смартфон специальное приложение, связывающий оба элемента системы. Для поиска утерянного устройства достаточно условленным образом коснуться панели на рукаве.

Все остальные функции также запускаются быстрыми свайпами и касаниями. Среди прочего, пользователь может управлять музыкальным проигрывателем, прослушивать текущее время и отвечать на звонки. Правда, все это требует наушников. Commuter X Jacquard поддерживает как Android, так и iOS.