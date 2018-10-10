Qualcomm готовит к выпуску процессор 7-нанометровый процессор Snapdragon 8cx

Им будут оснащать компьютеры и планшеты с Windows 10. Компания описала технические характеристики новой модели на своем сайте.





Представители Qualcomm анонсировали скорый выход новых процессоров, выполненных по 7-нанометровой технологии. Система Snapdragon 8cx получит восемь ядер Kryo 495 и графический ускоритель Adreno 680. Их дополнит сигнальный процессор Hexagon 690 и Spectra 390 для обработки изображений. Связь будет обеспечивать модем Snapdragon X24. Создатели обещают качественную и всегда активную связь Wi-Fi.

Кроме того, представители Qualcomm отметили высокую производительность. Более крупный 8cx в 3,5 раза мощнее Snapdragon 835. Это позволит ему справиться с нагрузками Windows 10, сохранив компактность. По сравнению с предшественником, новинка расширила поддержку модулей оперативной памяти до 16 ГБ включительно. Объём кэш-памяти составляет 10 МБ.

Qualcomm готовит Snapdragon 8cx к выпуску в 2019 году. Они намерены продемонстрировать первые устройства на этой системе в рамках грядущей выставки CES. Однако в продаже такие ноутбуки и процессоры стоит ждать не ранее третьего квартала.