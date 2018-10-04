Ресурс DxO Mark признал iPhone XR лучшим смартфоном с одной камерой

Эксперты высоко оценили возможности съемки бюджетной модели от Apple. Они оказались немногим хуже, чем у аппаратов с двумя датчиками.





Журналисты зарубежного ресурса DxO Mark протестировали камеру iPhone XR путем фотографии и видеосъемки. В расчет принимались показатели экспозиции, цвета, фокуса, вспышки, зума, детализации и всяческих помех. Они оценили качество снимков в 103 балла, а роликов - в 96 баллов. Средняя оценка - 101 балл.

Таким образом, DxO Mark признал смартфон лучшим в своем рейтинге. При этом в испытании учитывались лишь модели с одной камерой. iPhone XR удалось обойти предшественника iPhone X, Google Pixel 2, Samsung Galaxy S9 Plus и Xiaomi Mi 8. Последние устройства получили по 99 баллов и лишь немного уступили лидеру.