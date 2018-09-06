Из российских магазинов исчезнут самые дешевые модели iPhone

Из российских магазинов техники в скором времени исчезнут самые дешевые модели Apple iPhone – iPhone 6 и iPhone SE.

В крупных магазинах электроники iPhone 6 и iPhone SE заменят на более продаваемые и технологичные модели. Об этом стало известно от Hi-Tech.mail.ru. По словам представителя Связной | Евросеть Александры Перцевой, те образцы, которые еще остались, будут постепенно распродаваться в сети магазинов МТС.

Представитель другой сети магазинов, не называемой в источнике, сообщил, что указанные модели смартфонов «яблочной» компанией больше производятся. Ожидается, что самые доступные iPhone раскупят в течение двух-трех месяцев. iPhone 6 и iPhone SE были для российского покупателя наиболее доступными к покупке – их стоимость составляла меньше 20 тыс. рублей. iPhone SE стал самым продаваемым смартфоном от Apple в 2017 году в России.

Флагман 2017 года iPhone X также снят с производства компанией. Об этом стало известно после анонсирования iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Еще одним «исчезающим видом» среди популярных смартфонов ранее стал iPhone 6S.



