"Роскачество" представило рейтинг лучших смартфонов 2018 года

Суровый отбор прошли 415 устройств. Венцом индустрии эксперты признали Samsung Galaxy Note 9.

Эксперты "Роскачества" провели исследование совместно с Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний качества товаров. Они проверили смартфоны по 229 параметрам. Среди них: эргономика, мощность, прочность, водонепроницаемость, универсальность, удобство интерфейсов и навигации, качество звонков, звука, дисплеев, отправки сообщений, а также Интернет-связи и работы сканера отпечатков. В итоге специалисты представили рейтинг из 309 моделей.

Вторым среди лучших смертфонов по версии "Роскачества" стал iPhone XS Max. Бронзу отдали его младшей модели iPhone XS. Четвертое, пятое и шестое места отдали Samsung Galaxy S9, S9+ и S8 соответственно. Седьмое занял Huawei Mate 20 Pro. Бюджетная модель от Apple 2018 года, iPhone XR, также оказался среди первых. После него разместили Galaxy S8+. Десятку лучших замкнули iPhone 8 Plus и Huawei P20 Pro, разделившие одну позицию.

Отдельно эксперты выделили iPhone XS Max, XS и Sony Xperia XZ3. У них оказались лучшие дисплеи. Почетную оценку получил и iPhone XR. В рейтинге "Роскачества" он выступает наравне с Huawei Mate 20 Pro. А вот в плане прочности новинка от Apple обошла конкурента. Американская компания стала лучшей и в плане производительности. Так её процессоры 2018 года заняли всю тройку лидеров. Эти же смартфоны признаны лучшими для снимков. Им уступили флагманы Huawei Mate 20 Pro и Google Pixel 3 XL. Huawei удалось опередить Apple лишь в скорости зарядки. Так батарея Mate 20 Pro накапливает полный заряд примерно в два раза быстрее iPhone XS, а держит всего на два часа меньше.