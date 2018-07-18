Почтовая марка с эффектом дополненной реальности появилась в России

Изображенная на марке Снегурочка может станцевать, если навести на нее смартфон с уже установленным специальным приложением. Об этом сообщила Россвязь в своем официальном Twitter-аккаунте.

АО «Марка» совместно с Федеральным агентством связи представили марку в канун Нового года с эффектом дополненной реальности. Героиней марки выбрали Снегурочку. Она «оживает» и танцует на фоне зимнего леса. Чтобы это увидеть, необходимо скачать в App Store или Google Play специальное бесплатное приложение mARka и, запустив его, навести смартфон на марку. В mARka доступна библиотека почтовых марок, к которым можно применить AR-технологию. Над приложением трудились инженеры Научно-исследовательского института почтовой связи.

Не только марка со Снегурочкой может продемонстрировать дополненную реальность. Такая же система работает на марке, посвященной конкурсу «Новая волна».

Олег Духовницкий, руководитель Россвязи, отметил, что подобные марки являются уникальным примером внедрения современных технологий в коллекционирование марок.

В АО «Марка» назвали марку со Снегурочкой художественным произведениям. Там надеются привлечь к коллекционированию почтовых марок намного больше людей, а особенно – молодое поколение.