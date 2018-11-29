"Яндекс" презентовал первую модель собственного смартфона

Он отличается от конкурентов глубокой интеграцией виртуального помощника "Алиса". В то же время, устройство работает на операционной системе Android.

5 декабря "Яндес.Телефон" впервые презентовали в Москве. Вице-президент компании по экосистемным продуктам Федор Ежов рассказал, что "Алиса" работает внутри ОС и не нуждается в запуске отдельного приложения. Это позволяет ей более широко взаимодействовать с пользователем и другими элементами "Умного дома". Помощника можно вызвать голосовой командой, если смартфон находится поблизости.

ОС от Google приобрела новую оболочку - собственную разработку "Яндекса". Сама модель получила восьмиядерную систему Snapdragon 630 и 5,65-дюймовый экран. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, а встроенной - 64 ГБ. Разработчики обещают, что аккумулятора емкостью 3050 мА\ч хватит для суток автономной работы в режиме ожидания, 90 часов воспроизведения музыки или 10 часов работе с интернетом. Кроме того, телефон поддерживает технологию быстрой зарядки. Следуя модным тенденциям в электронике, "Яндекс" установила двойную основную камеру на 16 МП и 5 МП, а также фронтальную на 5 МП. В заднюю крышку вмонтирован также дактилоскопический сканер.

Первые "Яндекс.Телефоны" можно будет приобрести уже 6 декабря в фирменных магазинах компании за 17 990 рублей. В пятницу продажи откроют филиалы "М.Видео", "Билайн" и "Эльдорадо". Через интернет устройство начнет продавать сервис "Беру".