Отменено более тридцати игр: датамайн Playstation Classic шокировал пользователей

PlayStation Classic могла иметь совсем другой набор игр, если верить датамайну консоли.

Только что на GitHub был выложен код консоли Playstation Classic, задачей которой является вернуть то чувство олдскула как для уже старых игроков, так и желающих познакомиться с золотой классикой игропрома былых лет. Иными словами PS Classic является своеобразным ремастером самой первой Playstation, позволяя поиграть в старые игры, но с обновлённым графоном.

Слив данных кода показывает различия между основным эмулятором PCSX PlayStation и пользовательской версией этого эмулятора (PlayStation Classic использует порт эмулятора PCSX для запуска своих игр). Как оказалось, в список так и не вышедших на новую-старую консоль попали аж 36 игр, среди которых стоит отметить такие хиты былых времён: Colin McRae Rally, Crash 2, GTA 2, Tomb Raider 1 и 2, Tony Hawk’s Pro Skater, две части Street Fighter, а также успевшая стать культовой Legacy of Kain: Soul Reaver.

Скорее всего, эти игры были добавлены во время периода тестирования, но до подписания лицензионных соглашений с правообладателями, в результате чего игры стало невозможно включить в сборку. Также стало известно, что при подключении к консоли USB-клавиатуры пользователи получали доступ к настройкам эмулятора: доступ к игровым читам и возможность смены региона лишь одни из многих доступных.