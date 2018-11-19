Партнер Apple задумался о производстве iPhone во Вьетнаме

Сегодня, 15:28 \\ Гаджетомания

Чтобы смягчить последствия торговой войны между Америкой и Китаем компания Foxconn, партнер Apple в сборке смартфонов iPhone, задумалась о производстве гаджета на территории Вьетнама. Об этом сообщает Reuters.

 Разговоры о новом заводе во Вьетнаме появились после различных интервью агентства Reuters с представителями Foxconn. Тогда кроме Вьетнама был назван также Таиланд. Вследствие торговой войны деятельность компании может пострадать из-за недостатка качественной рабочей силы или неидеальной инфраструктуры.

Местные вьетнамские издания разузнали, что Foxconn сотрудничает с Народным комитетом Ханоя, чтобы запустить во Вьетнаме завод, производящий iPhone. Ву Тин Локк, являющийся главой Вьетнамской торгово-промышленной палаты, подтвердил догадки, сообщив, что возможность появления завода сейчас обсуждается.

Одним из последствий торговой войны США и Китая может стать введение штатами 10%-го налога на товары, привозимые из Китая. В результате, «яблочные» смартфоны существенно вырастут в цене. Производство iPhone во Вьетнаме поможет Apple избежать этого налога.

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Автор - София Волкова
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