Партнер Apple задумался о производстве iPhone во Вьетнаме

Чтобы смягчить последствия торговой войны между Америкой и Китаем компания Foxconn, партнер Apple в сборке смартфонов iPhone, задумалась о производстве гаджета на территории Вьетнама. Об этом сообщает Reuters.

Разговоры о новом заводе во Вьетнаме появились после различных интервью агентства Reuters с представителями Foxconn. Тогда кроме Вьетнама был назван также Таиланд. Вследствие торговой войны деятельность компании может пострадать из-за недостатка качественной рабочей силы или неидеальной инфраструктуры.

Местные вьетнамские издания разузнали, что Foxconn сотрудничает с Народным комитетом Ханоя, чтобы запустить во Вьетнаме завод, производящий iPhone. Ву Тин Локк, являющийся главой Вьетнамской торгово-промышленной палаты, подтвердил догадки, сообщив, что возможность появления завода сейчас обсуждается.

Одним из последствий торговой войны США и Китая может стать введение штатами 10%-го налога на товары, привозимые из Китая. В результате, «яблочные» смартфоны существенно вырастут в цене. Производство iPhone во Вьетнаме поможет Apple избежать этого налога.