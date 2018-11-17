В России выпустили дешевый Android-смартфон за 1990 рублей

Такой новинкой пополнился ассортимент российского бренда INOI. Устройство уже доступно для предзаказа на его сайте.

Разработчики выпустили один из самых дешевых смартфонов в России. Стоимость модели 1 Lite составляет всего 1990 рублей. При этом она работает на Android 8.1 Oreo Go Edition. Эта операционная система предназначена для слабых смартфонов бюджетного сегмента.

Закономерно, что смартфон не может похвастаться мощными характеристиками. INOI установили в модель четырехъядерный процессор MTK6580 с частотой 1,2 ГГц, графический ускоритель ARM Mali-400 MP2, а также модуль оперативной памяти на 512 МБ. Объём встроенной составляет всего 4 ГБ. Но это можно поправить SD-картой. Ёмкость аккумулятора - 1000 мА\ч.

1 Lite подойдет для разговора и мобильной связи формата 3G. Сети четвертого поколения модель не поддерживает. Основная камера тоже очень слабая по современным меркам - всего 2 МП. А фронтальная и вовсе не предусмотрена. В то же время, смартфон достаточно компактный благодаря 4-дюймовому экрану, разрешение которого составляет 854x480 пикселей. При покупке INOI предлагает выбрать из желтого и черного цветов корпуса.