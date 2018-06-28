Apple запатентовала AirPods со встроенным термометром и датчиком пульса

Биометрические устройства должны подойти уху любого размера. Такую конструкцию опубликовало ведомство по регистрации патентов и торговых марок в США.

Прежде всего, Apple нашла решение проблемы с формой своих наушников. Она запатентовала AirPods с мягким корпусом. Последний призван стереть различия между правой и левой частью AirPods, а также сделать их полностью симметричными. Вполне возможно, что новые устройства можно будет приобрести поштучно взамен поврежденных или утерянных. Можно заметить, что производители рассматривают методы крепления наушников в виде колец и дуг.

Ещё одной особенностью продукции Apple станут встроенные биометрические датчики. Будущие AirPods должны получить не только уже распространенные счетчики пульса, но и термометры. Оборудование даст пользователям возможность ещё проще следить за состоянием своего здоровья. Вероятно, Apple выпустит наушники с такими функциями в 2020 году. А в следующем ожидается анонс AirPods, защищенных от влаги и внешнего шума.