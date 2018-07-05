Asus представил в России смарт-часы VivoWatch BP с функцией тонометра

Сегодня, 17:41 \\ Гаджетомания

Asus анонсировал старт продаж Asus VivoWatch BP на территории России. Новая модель смарт-часов будет включать в себя своеобразный тонометр – технологию HealthAI.

 HealthAI позволит хозяину умных часов в любое время следить за изменением артериального давления, таким образом, анализируя состояние своего здоровья. Конструкция гаджета компактная и легкая по весу. Модель представляет собой комбинацию фитнес-трекера и смарт-часов. Чтобы держать давление под контролем, в VivoWatch BP использованы два электрокардиографических датчика по медицинским стандартам. Процесс измерения займет всего лишь 20 секунд, при этом сидеть и держать руку поднятой не обязательно.

Гаджет может похвастаться цветным экраном, встроенным GPS-датчиком, акселерометром, модулем Bluetooth Low Energy для соединения со смартфоном. Вес составил 35 г. Одним из существенных преимуществ VivoWatch BP перед конкурентами стало время автономной работы.

Создатели предупреждают, что новинка Asus VivoWatch BP не может быть стопроцентным медицинским устройством. Данные, которые он предоставляет, могут использоваться только в информационных целях. Эти данные система будет применять для того, чтобы дать наиболее подходящие советы по улучшению здоровья: сколько шагов будет полезно проходить в день, сколько часов сна не хватает для хорошего самочувствия. Приложение «тонометра» HealthAI разработано для iOS и Android. Цена часов в России - 12 990 рублей.

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Автор - София Волкова
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