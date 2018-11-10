Инсайдеры раскрыли технические характеристики смартфона Xiaomi Mi Max 4

Новинка обгонит третье поколение модели по всем показателям. Информация стала известна ресурсу igeekphone из источников в Китае.

По данным инсайдеров, Xiaomi подарит Mi Max 4 экран с диагональю в 7 дюймов, что не сильно превосходит 6,9-дюймовый Mi Max 3. В то же время, смартфон улучшит разрешение фронтальной камеры с 8 Мп до 12 Мп. К двойной камере прибавился ещё один объектив. Разрешение тройной составит 12+12+5 Мп. Модель сможет похвастаться и аккумулятором, который станет намного более емким - 6500 мА\ч.

Другие технические характеристики являются не менее важным поводом сменить Mi Max 3 на Mi Max 4. Например, более мощный процессор. Источники раскрыли, что новый смартфон получит SoC Snapdragon 720, которую Qualcomm пока не анонсировали. Эксперты ожидают, что он продемонстрирует достаточно высокую производительность.

При этом объем оперативной памяти Mi Max 4 составит 6 ГБ, а встроенной - 64 ГБ. На рынке появятся версии с большим количеством памяти. Предполагаемая стоимость самой дешевой комплектации - 290 долларов. За более мощную разновидность придется отдать 360 долларов.