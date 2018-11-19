Приложение из App Store уличили в краже: оно измеряло пульс за 90 долларов

Сегодня, 14:50 \\ Гаджетомания

Владельцы продукции Apple возмущены работой приложения Heart Rate, размещенного в App Store. За измерение пульса система брала с человека приличную сумму.

Heart Rate было заявлено как приложение для измерения пульса и частоты сердечных сокращений. Скачивание и запуск не вызвал у пользователей никаких опасений – интерфейс был разработан стандартным способом. Далее необходимо было приложить палец к специальному сканеру, чтобы запустить механизм измерения пульса.

После всех манипуляции человек получал уведомление об оплате услуги со своего счета. Сумма составляла 90 долларов. После многочисленных жалоб Heart Rate изъяли из App Store. Теперь инженеры сервиса размышляют о создании специальной функции «Подозрительный сервис», которая поможет отличить проверенные приложения от мошеннических.

Магазин программ и приложений App Store от Apple появился в июле 2008 года. Тогда владельцы первых моделей iPhone увидели первые 500 приложений.

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Автор - София Волкова
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