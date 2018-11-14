Google создала портретный режим Pixel 3 благодаря чехлу на пять смарфтонов

Сегодня, 00:30 \\ Гаджетомания

Инженеры научили нейросеть придавать объем людям на фотографиях. Такой секрет разработки обнародовали представители компании.

 Смартфон Pixel 3 заслужил славу одной из лучших моделей для фотографий. При этом у него всего одна камера. Причина качественных снимков заключается в программной составляющей. В частности, алгоритмах фирменного приложения для камеры.

Версия для Pixel 3 получила инновационный портретный режим. Сотрудники Google признались, что при его создании использовали специальный чехол на пять смартфонов. Он позволял снимать объект из одного положения, но под разными углами.

 

Благодаря этим фотографиям алгоритмы научились правильно фокусироваться на человеке и других объектах в кадре, а также выбирать наиболее удачные границы. Так изображения кажутся более объемными. Кроме того, в приложении можно программно изменить размытие и фокус уже готовых фотографий.

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Автор - Александр Лубяной
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