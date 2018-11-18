Следуя трендам: В Samsung A8S может отсутствовать аудиоразъем 3,5-мм

Samsung не отстает от трендов и может лишить свой будущий смартфон Galaxy A8S привычного всем аудиоразъема 3,5 мм. На такой шаг производители решились ради уменьшения толщины устройства.

Samsung Galaxy A8S станет законодателем новой моды для смартфонов компании. На замену аудиоразъему придет USB Type-C для флагманов Galaxy S и Galaxy Note. Как сообщалось ранее, Galaxy A8S будет иметь специальное точечное круглое отверстие для фронтальной камеры Infinity-O. Данная технология будет использована в мире впервые. Основная камера будет тройной - 24+5+10 Мп. Под экраном расположится дактилоскопический датчик отпечатка пальца. Сам дисплей будет размером 6,4 дюйма высокого расширения. Гаджет будет обладать процессор Snapdragon 710. Оперативная память составит 6 ГБ, накопительная – 128 ГБ. Емкость батареи также порадует – 3500 мАч. Презентация новинки состоится в конце текущего года.

Сообщается, что аудиоразъем оставят только в модели Galaxy S10. В фаблете Galaxy Note 10 разъема для наушников уже ждать не стоит.