«Яндекс. Телефон»: стала известна стоимость и дата выхода

В России уже давно ждут выхода гаджета от «Яндекс». Наконец-то разработчики поделились самым главным: сколько будет стоить телефон и когда он появится в продаже.

Главная штаб-квартира «Яндекса» презентует телефон 5 декабря 2018 года. Приобрести его получится через несколько дней после официальной презентации. Смартфон будет доступен в магазинах техники для всех жителей страны.

Ожидается, что «Яндекс. Телефон» будет представителем среднего сегмента смартфонов. Дисплей размером 5,65 дюймов получит качественный IPS-экран с разрешением 2160 на 1080 пикселей (Full HD+). Оперативная память составит 4 ГБ, флеш-память – 64 ГБ. Новинку оснастят процессором MediaTek мощностью 8 ядер. Особенностью смартфона считается наличие в нем голосового помощника «Алиса». Он стал доступен еще в 2107 году. Будущие владельцы «Яндекс. Телефона» смогут оплачивать покупки через Google Pay с помощью модуля NFC.

Стоимость новинки составит 19 990 рублей. В сети появились слухи о том, что данная модель смартфона не станет последней для компании, и уже в 2019 может появиться что-то новое.

С помощью «Алиса» пользователь сможет выполнять большую часть действий на телефоне, используя только голосовые команды. Ожидается, что все «родные» приложения, содержащиеся в телефоне на момент покупки, будут от «Яндекс», а не от Google.