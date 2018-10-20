Caviar "усыпала" смарт-часы Apple Watch 4 тремя сортами драгоценной икры

Вчера, 22:30 \\ Гаджетомания

Всего на золотом корпусе устройства сверкают 633 камня. Таким образом бренд решил удивить даже самых искушенных пользователей.

 Caviar выпустила новую линейку смарт-часов Apple Watch 4 специально под Новый год. Представители компании отметили, что икра в России считается символом богатства и роскошной жизни. А ещё так с английского переводится название бренда.

Три сорта икры на часах заменили драгоценные камни диаметром 1,5 миллиметра. Caviar "усыпала" Apple Watch 4 черными и красными бриллиантами, а также рубинами. Стоимость богато инкрустированных моделей начинается с 2,5 миллиона рублей - столько просят за рубиновую версию. Самыми дорогими стали устройства с белыми бриллиантами - 2,9 миллиона рублей.

На рубеже 2018 года компания решила вспомнить дизайн для прошлого поколения продукции от Apple. Ювелиры выбрали наиболее популярные форматы и воплотили их в Watch 4. Среди них оказались патриотические мотивы и вариант с Екатериной II.

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Автор - Александр Лубяной
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