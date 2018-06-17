ZTE показала игровой смартфон Nubia Red Magic Mars с 10 ГБ ОЗУ и сенсорной гранью

Новая модель продолжает традиции Nubia Red Magic. Официальные технические характеристики разработчики опубликовали на своем сайте.

Как показала дочерняя компания ZTE, игровой смартфон нового поколения получила мощный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 845 c частотой до 2,8 ГГц. За графику отвечает ускоритель Adreno 630. Nubia выпускает Red Magic Mars в трех модификациях, младшая из которых располагает 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти UFS 2.1, а старшая - 10 ГБ и 256 ГБ соответственно. Оперативная память представлена модулем LPDDR4X. Стоит отметить, что устройство не поддерживает SD-карты.

Red Magic Mars может похвастаться хорошим экраном 18:9 с диагональю 6 дюймов, который занимает около 78% фронтальной поверхности. Его разрешение составляет 2160 × 1080 пикселей в формате Full HD+. При этом плотность картинки - до 403 точек на дюйм. Геймерам также пригодятся сенсорные зоны на боковой грани, позволяющие удобно управлять игровым процессом. Система 4D Shock обеспечивает качественный виброотклик. Аккумулятора на 3800 мА\ч вполне хватит для нескольких часов интенсивной игры.

Смартфоном управляет операционная система Android 9.0 Pie с брендовой оболочкой Red Magic OS 1.6. Для фотографий в нем присутствует одна задняя камера на 16 МП и фронтальная на 8 МП. В тыльной части располагается полоса подсветки и сканер отпечатков. Общий вес модели составляет 193 грамма. Nubia будет продавать новинку за 390-580 долларов.