Градиентная крышка Xiaomi Mi 8 Lite осталась прозрачной изнутри

Однако самостоятельная проверка таких свойств грозит владельцам смартфона потерей заводской гарантии. Об этом пишет ресурс GizChina.

Xiaomi раскрыли небольшой секрет задней крышки модели Mi 8 Lite, вышедшей в конце сентября. Она отличается красивым градиентным цветом - синим или золотым (Dream Blue и Gold). По словам разработчиков, на технологию их вдохновили работы французского художника Клода Моне.

Чтобы добиться нужного вида, инженеры примени сложную технологию вакуумного напыления наночастиц несколькими тонкими слоями. Благодаря этому крышка остается прозрачной изнутри, но меняет свой цвет посредством физических явлений: дифракции, интерференции и поглощения света. Для этого панели Mi 8 Lite нужен темный фон - его роль играет внутренняя начинка.