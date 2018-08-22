Xiaomi представила умный замок Mijia Smart Door Lock с шестью способами открытия

Сегодня, 15:40 \\ Гаджетомания

Они позволяют владельцу выбрать наиболее удобный способ попасть в помещение. Новинке посвятили презентацию на конференции для разработчиков MIDC 2018 в Пекине.

 Умный замок разработало подразделение Xiaomi под названием Mijia ID. Его сотрудники представили конструкцию, которая воплощает механическую надежность и цифровое удобство. Mijia Smart Door Lock защищен семью датчиками и десятком секретных технологий безопасности.

В то же время, он предлагает сразу шесть способов открыть дверь. Пользователи могут использовать специальный ключ с поддержкой NFC или Bluetooth, ввести пароль на сенсорной клавиатуре или позволить отсканировать палец датчикам на рукояти. С внутренней стороны можно заметить кнопку для открытия замка и поворотный переключатель, позволяющий выбрать два режима блокировки.

 По словам разработчиков, аппарат также наделен технологией искусственного интеллекта Xiaomi AIoT. Он позволит объединить Mijia Smart Door Lock с другими элементами умного дома, включая продукцию IKEA. Так владелец может запрограммировать систему при входе активировать музыкальный проигрыватель или выполнить другие команды, согласно выбранному сценарию. Замок поступит на рынок 5 декабря, однако цену производители пока не называют.

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Автор - Александр Лубяной
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