Сотрудники iClarified нашли легкий способ как отменить обновление iOS

Сегодня, 09:57 \\ Гаджетомания

Сотрудники издания iClarified нашли простой способ, как избежать обновления iOS. Их руководство поможет тем, кто скачал обновление на телефон, но передумал его устанавливать.

Журналисты издания предлагают один нехитрый способ, как отменить процесс установки программного обеспечения на iPhone. Первым делом нужно включить авиарежим в центре управления iOS. Затем нужно зайти в настройки, далее «Общие» и «Хранилище iPhone». На данном этапе требуется удалить обновление ПО, которое занимает место в памяти. После завершения операции, нужно отключить авиарежим, в нем устройство не сможет подключиться к Wi-Fi. Обновленное ПО можно будет установить заново, путем «Настройки», затем «Основные» и «Обновление ПО».

По всей видимости, сотрудники решили проинформировать о такой возможности телефона потому, что пользователи жалуются на работу интернета в обновленной версии iOS 12.1.

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Автор - Константин Никитин
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