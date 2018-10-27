Пользователи Android смогут отслеживать время, проведённое за использованием смартфона

Сегодня, 13:41 \\ Гаджетомания

Компания Google запустила долгожданную функцию на Android, которую пользователи ожидали ещё до появления новой версии ОС Pie 9. Теперь с помощью Digital Wellbeing каждый обладатель смартфона сможет узнать, сколько времени тратит на устройство.

Программа предназначена для отслеживания всех действий на смартфоне: как часто пользователь снимает блокировку, сколько времени проводит в приложениях или в соцсетях. Хотя новая функция подробно обсуждалась во время раскрытия Android 9 Pie, её запуск часто откладывался. Затем разработчики провели тестирование бета-версии программы на Google Pixel, а после компания решила запустить её на устройствах с операционной системой Android One.

На приборной панели программы показано, сколько приложений загружено на устройство, и как часто пользователь пользуется каждым из них. Кроме того, появилась возможность поставить таймер для некоторых программ. Другой сервис Wind Down позволяет отключить все уведомления с помощью режима «не беспокоить». При его запуске экран смартфона становится чёрно-белым.

Свежая версия Android 9 Pie стала доступная и на смартфонах LG G7 One и Nokia. А это значит, что пользователи этих устройств также могут установить программу Digital Wellbeing, чтобы отслеживать статистику, использования смартфона.

Похожая функция недавно появилась и в Instagram – «Ваша активность» позволит подсчитать, сколько времени пользователь провёл за просмотром контента, а также ввести ограничения в использование соцсети.

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Автор - Елена Андреева
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