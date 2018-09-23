Apple придумала технологию для анализа сна пользователей

Сеть пьезо-сенсоров будет считывать физиологические показатели через кровать. Об этом пишет AppleInsider.

Ещё в мае американское бюро патентов зарегистрировало новый проект от Apple. Теперь сотрудники компании придумали, как реализовать свою технологию на практике. Инженеры представили концепцию устройства, позволяющего анализировать сон пользователей.

Она представляет из себя широкую ленту, в которой пьезо-сенсоры перекрываются слоями электродов. При этом конструкция имеет форму "волны" с пиками и впадинами. Это позволит технике лучше определять давление на разные участки матраса.

Apple предусмотрела два варианта размещения сенсорной ленты. Более простой предлагает установить прибор поперек кровати в области груди человека. Согласно другому, сенсоры будут размещаться по всей площади спального места, что позволит собирать больше данных.

Стоит отметить, что в прошлом году компания представила нечто похожее, но в более компактных масштабах. Речь идет о датчике Beddit за 150 долларов. Вполне возможно, Apple пытается модернизировать технологию для следующего, 4-го, поколения приборов.