"Новогодние подарки": Apple предлагает жителям России вернуть непонравившиеся iPhone

Любой желающий может получить свои деньги обратно при наличии чека. Об этом сказано на сайте компании.

Apple запустила в России новую акцию, которая позволит без особых рисков тестировать новые iPhone почти два месяца. Она посвящена глобальной распродаже "Черная пятница" и грядущими зимними праздниками. Предложение распространяется на все смартфоны бренда, купленные с 14 ноября по 6 января.

Как сказано в разделе "Новогодние подарки", непонравившиеся устройства можно вернуть в официальный магазин и получить их полную стоимость без каких-либо комиссий до 20 января. Таким образом, производители расширили срок действия закона "О защите прав потребителей". По нему жители России могут сдать товар в течение 14 дней с момента покупки. Единственное требование остается неизменным - iPhone должен быть исправным и иметь товарный вид.