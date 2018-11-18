Инсайдер подтвердил эксклюзивность сплошных дисплеев для Samsung

Корейская корпорация вновь выделилась на рынке гаджетов.

Новый инновационный дисплей был показан на Конференции разработчиков Samsung в этом году. Зовущийся Infinity Flex, он будет использоваться для гибких телефонов, которые скоро должны поступить в продажу. Но, помимо этого, большое внимание на конференции было уделено дисплею Infinity-O, который будет использован со смартфоном Samsung Galaxy S10. Дисплей отличается тем, что является сплошным и не имеет каких-либо вырезов.

Недавно поступила информация от инсайдера о том, что в течение определённого периода только у Samsung будут эксклюзивные права на применение дисплея в создании своей продукции. Это, в свою очередь даёт гаджетам Samsung огромное маркетинговое преимущество. Этим инсайдером оказался пользователь твиттера под ником Ice Universe, регулярно дающий точную инсайдерскую информацию обо всех сторонах соцмедиа. Согласно его посту, сплошной дисплей с уникальной технологией просверливания микроотверстий с помощью лазера будет эксклюзивом для Samsung на пока что неопределённый срок.

Не стоит забывать о том, что корейский гигант регулярно продаёт патенты на свои технологии Apple, очевидно не брезгуя возможностью обогатиться. А отсюда можно сделать вывод, что новая «яблочная» продукция будет пусть и не сразу, но использовать наработки конкурента из Кореи.