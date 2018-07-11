Apple вернулась к производству iPhone X из-за непопулярности новых моделей

iPhone XS и iPhone XS Max не нашли ожидаемого отклика у потребителей. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным источников, непопулярность новых моделей заставила Apple стимулировать продажи иными путями. Ранее компания неоднократно восстанавливала производство старых моделей, если замечала в отдельных странах высокий спрос на них. Так и сейчас разработчики вернулись к iPhone X, от выпуска которых успели отказаться в сентябре. К тому же, прошлогодняя модель позволяет экономить на деталях и оборудовании.

Осведомленные эксперты добавили, что дополнительным поводом для производства iPhone X являются обязательства перед Samsung Electronics. Согласно контракту, Apple должна купить у партнеров оговоренное количество OLED-дисплеев. Включая комплектующие для iPhone X.

The Wall Street Journal также узнал о проблемах с iPhone XR. Модель позиционируется, как бюджетная. В Японии её продают примерно за 750 долларов. Однако местные операторы делают собственную наценку за подписку, идущую в комплекте со смартфоном. Инсайдеры утверждают, что Apple ведет переговоры, пытаясь снизить итоговую стоимость устройства.