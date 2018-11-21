В России начинают продавать первый смартфон со складным экраном - ZTE Axon M

Стоимость необычной новинки составляет 39 990 рублей. Разработчики уже принимают предварительные заказы на официальном сайте компании.

Изначально ZTE Axon M выпустили эксклюзивно для США осенью 2017 года. Через несколько месяцев его стали продавать в странах Европы и Китае. Спустя год смартфон добрался и до России. Получить первые Axon M россияне смогут с 26 ноября.

ZTE одной из первых представила на рынке складной смартфон с двумя экранами. Каждый из них обладает 5,2-дюймовой диагнональю с разрешением в 1920x1080 пикселей. Их можно разложить горизонтально и получить поверхность диагональю в 6,75 дюйма. Оба экрана могут показывать одно большое изображение. Единственный минус - полоса рамки по центру.

Axon M не может похвастаться исключительными техническими характеристиками. Модель работает на четырехъядерном процессоре Snapdragon 821 Pro, который Qualcomm выпустила в 2016 году. Операционной системой выступила Android 7.1.2 Nougat. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, а встроенной - 64. Аккумулятор на 3180 мА\ч обещает до 28 часов автономной работы в режиме разговора и поддерку технологии Quick Charge 3.0

Отдельно стоит выделить камеры. И основная, и фронтальная обладают немалым разрешением в 20 МП. Однако каждая из них обладает по одному датчику. По данным ZTE, основная позволяет снимать видео в формате 4K.