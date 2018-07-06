Flip Grip: карманная консоль Nintendo Switch вышла на новый уровень

Благодаря новому аксессуару использовать помещающуюся в руке мощь современных консолей стало ещё удобнее.

Летом этого года благодаря усилиям энтузиастов из Fangamer на сервисе Kickstarter стартовала и успешно завершилась кампания по сбору средств на разработку аксессуара для портативной консоли Nintendo Switch. Получивший название Flip Grip, аксессуар превзошёл все ожидания, собрав вдвое больше ожидаемых 42 тысяч долларов всего за первые 4 дня кампании. Спонсоры, которые внесли от 12 долларов, уже смогли получить в этом месяце данный аксессуар.

Во главе угла создателей стояло преподнесение пользователю аксессуара, который сделает использование портативной консоли максимально удобной, позволяя играть как в портретном, так и в горизонтальном режиме. Это особенно полюбится поклонникам более классических консольных игр. Также, помимо продуманного доступа ко всему техническому функционалу Nintendo Switch, Flip Grip располагает возможностью крепления джой-конов (игровых дистанционных джойстиков консоли), что также нивелирует ещё одну проблему удобства использования. Однако, уже получившие Flip Grip по предзаказу успели посетовать на отсутствие доступа к быстрой регуляции громкости.

Покупать консоль с аксессуаром или нет, это будет личным делом игрока. Но не стоит забывать о том, что Nintendo Switch очень быстро набрала популярность и на неё, помимо классических консольных игр, доступны уже такие великаны индустрии, как Doom и Warframe, не уступая по качеству своим версиям на ПК и «большие» консоли. И если Doom является уже признанной классикой жанра в современной обложке, то Warframe – это стремительно набирающий всё большие обороты кооперативный экшен, собравший уже около 40 миллионов геймеров со всего мира.