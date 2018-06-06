Apple выпустит недорогую телеприставку для будущего стримингового сервиса

Apple подогревает интерес к своему стриминговому сервису слухами о создании телеприставки по бюджетной цене. Чтобы достойно выглядеть на фоне Netflix и HBO, «яблоко» подготовит бюджетный аналог Apple TV.

Телеприставки Apple, уже имеющиеся на рынке, оснащены разъемами для гигабитного Ethernet-подключения и HDMI-выходом. Они имеют внушительный вес и имеют вид черной квадратной «шайбы». По стоимости на сегодняшний день, устройство можно приобрести за 180 долларов. В комплектации имеется пульт. Приставка дает возможность пользоваться приложениями, скачанными из специального магазина приложений, встроенного в Apple TV. Впечатляющей популярностью телеприставка не отличается, так как по стоимости подходит не всем.

В издании The Information узнали, что новая телеприставка будет иметь вид HDMI-стика, подобного приставкам Google Chromecast и Amazon Fire TV Stick. Стоимость разработчики обещают держать в пределах той же суммы, что и у конкурентов – около 50 долларов. Пока что нет точных дат и официального заявления от компании Apple по поводу старта производства.

The Information сообщает, что Apple не отрицает запуск приложения для Smart TV, так как через эти платформы может быть доступен анонсированный видеосервис Apple. Около 1 млрд долларов уже вложено в будущий контент для сервиса, определены несколько сериалов и телешоу. В Apple решили, что контент их собственного видеосервиса будет рассчитан на аудиторию любого возраста, поэтому программы с отметкой «18+» транслироваться не будут.