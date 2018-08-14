Зимой появится Тамагочи с покемоном Иви

Японская компания Bandai анонсировала выпуск брелков в форме игрушки Eevee Tamagochi, в котором пользователю предстоит заботиться о покемоне Иви.

Новинка является совместной работой брендов Tamagochi и Pokemon. По предварительным данным, брелок поступит в продажу в Японии 26 января 2019 года. Пока неизвестно, будет ли товар продаваться на мировом рынке или станет чисто национальным продуктом.

Как сообщает компания, брелок будет иметь классическую яйцевидную форму, чёрно-белый экран, а управление обеспечат три клавиши. Пользователям будет доступно две версии Eevee Tamagochi: Love Eevee и Color Friends, единственное различие которых – внешний вид и узоры на корпусе.

Иви – уникальный покемон, который благодаря необычному ДНК может эволюционировать до восьми раз и превращаться в таких покемонов, как: Вапореон, Джолтеон, Флареон, Эспеон, Амбреон, Лифеон, Гласеон и Сильвеон. Кроме того, как сообщают разработчики, Иви будет проявлять широкий спектр эмоций.

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