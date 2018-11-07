Компания Oppo теперь владеет патентом на складные смартфоны

Производителям электроники Oppo одобрили патент на разработку новых складных смартфонов. Внешний вид будущих гаджетов был показан еще в сентябре. Однако китайское патентное ведомство только сейчас одобрило и показало наработки.

Согласно опубликованным фото, Oppo подготовила несколько вариаций того, как могут выглядеть их будущие сгибающие смартфоны. В раскрытом виде все устройства идентичны. Главное отличие – это место расположения камеры. Один вариант имеет две камеры. Они находятся сбоку, где нет дисплея. На другом эскизе видно две камеры, располагающиеся вверху экрана. Регулировать громкость можно будет с помощью клавиш сбоку. На нижней части гаджета находятся динамик, аудиоразъем 3,5 мм, а также гнездо для зарядного устройства.

После раскрытия смартфона, пользователю открывается планшетная часть дисплея. Его точные параметры неизвестны. Если сложить телефон, одна часть дисплея останется свободной для использования спереди, другая часть свернется назад.

На данный момент нет информации о технических характеристиках девайсов и о начале продаж.

В 2019 году еще одна китайская компания Huawei присоединится к выпуску гибких смартфонов. Об этом стало известно из-за утечки информации с закрытой презентации, на которой впервые была представлена новинка. Основным конкурентом в этой гонке для обеих китайских компаний остается Samsung. Они обещают оснастить свои сгибающиеся телефоны виртуальным помощником Bixby.