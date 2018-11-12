Xiaomi выпустила супер-компактный фен для волос

Компактный фен от Xiaomi способен поместиться даже в женскую сумочку. Он станет идеальным вариантом для путешествий.

По своим габаритам он может сравниться с некоторыми современными смартфонами. Длина гаджета составляет 15 см, весит он всего лишь 340 грамм.

Разработчики установили в фен качественный японский двигатель мощностью 1200W. Устройство может похвастаться минимальным уровнем шума. Фен не подвержен перегревам, так как имеет встроенную систему защиты. Прибор сам отключится в нужный момент, чтобы избежать перегрева.

Тепло не накапливается в корпусе фена благодаря современной системе сушки, и это помогает уберечь волосы от повреждений.

Цена мини-фена составляет 14 долларов.