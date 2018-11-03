В Китае презентовали бюджетный смартфон Honor 10 Lite

Новинку будут продавать с 27 ноября по цене около 200 долларов. Об этом сообщает ресурс Gizmochina.

Разработчикам удалось достичь дешевизны Honor 10 Lite, сэкономив на качестве дисплея. В Китае они презентовали устройство с 6,21-дюймовым IPS-экраном и разрешением 2280 x 1080 пикселей. Дизайнеры практически избавились от рамки, предоставив пользователям 90% рабочей поверхности. Смартфон также порадует будущих владельцев фронтальной камерой на 24 МП и двойной задней на 13+2 МП, а также аккумулятором на 3400 м\Ач.

Несмотря на бюджетную категорию, Honor 10 Lite обладает неплохим процессором Kirin 710, выполненным по 12-мм технопроцессу. Разработчики также установят новейшую систему Android 9.0 Pie, дополнив её фирменной оболочкой EMUI 9. Минимальный объем оперативной и встроенной памяти составляет 4 ГБ и 64 ГБ соответственно. Кроме того, Honor будет продавать модели с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. Максимальная модификация появится на рынке за 275 долларов. Все три модели представят в черной, белой расцветке, а также синем и красном градиентах.