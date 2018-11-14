В РФ началась продажа телефонов для пожилых людей от Panasonic

В России теперь можно приобрести мобильный телефон старого кнопочного образца Panasonic KX-TU150. Его классифицируют, в первую очередь, как телефон для пожилых людей.

В передней части корпуса сверху имеется светодиодный фонарик. Мобильное устройство оснастили батареей, способной держать автономность на протяжении месяца. В режиме постоянного разговора устройство продержится шесть часов. Кнопки клавиатуры достаточно крупные. Размер кнопок и их контрастные шрифты помогут в пользовании телефоном человеку преклонного возраста.

В гаджете есть функции, особенно полезные для бабушек и дедушек. Прежде всего, это SOS-клавиша на задней панели телефона прямо под камерой. При экстренной ситуации достаточно будет нажать на нее, и устройство поочередно позвонит пяти заранее выбранным номерам. Экстренный звонок будет осуществляться по громкой связи.

Panasonic KX-TU150 не будет доставлять неудобств во время разговора людям со слуховыми аппаратами. Гаджет совместим с устройствами для улучшения слуха, что поможет избежать неприятных шумов при разговоре.

Дисплей у новой модели Panasonic цветной. Разработчики отдали предпочтение крупным шрифтам, что удобно для людей со слабым зрением. В телефон добавили такие мелочи, как FM-радио, камеру на 0,3 мегапикселя, Bluetooth-модуль, плеер и место для карты памяти.

Цена мобильного устройства - 2 990 рублей. На выбор представлены три цвета: черный, синий и красный.