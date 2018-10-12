Юбилейная версия Samsung Galaxy S10 с шестью камерами выйдет в 2019 году

Она станет четвертой в ассортименте линейки. Технические подробности смартфона приводит издание The Wall Street Journal.

В 2019 году Samsung Electronics отмечает 10-летие выхода на рынок серии Galaxy. В честь этого события бренд выпустит четвертую версию S10, которая должна поразить искушенных поклонников. Пока устройство называют Beyond X, однако в феврале оно может выйти под другим названием.

Три основных Galaxy S10 получат внушительные дисплеи с диагоналями 5,8-6,4 дюйма. Но юбилейная модель обгонит всех с 6,7 дюймовым экраном. Кроме того, южнокорейская компания оснастит новинку сразу шестью камерами - четырьмя основными и двумя фронтальными. По данным TWSJ, вместе они обеспечат очень высокое качество фотографий. У других версий будет до пяти камер.

Сейчас Samsung работает над технологией 5G для Galaxy S10. В частности, договаривается с мобильными операторами в США и Южной Корее. Вполне возможно, переговоры отсрочат выход юбилейного смартфона на рынок. Но эксперты прогнозируют его презентацию уже в феврале - вместе с другими новинками компании.