Стали известны подробности о флагманах Galaxy S10 и Galaxy F

Ресурс SamMobile обнародовал детали о Galaxy S10 и Galaxy F в своем исследовательском отчете.

Серия Galaxy S10 появится в трех вариантах: модель по-младше SM-G970x и модели премиум-качества SM-G973x и SM-G975x. Galaxy S10 представят покупателям в черном, зеленом, белом и желтом расцветках. Разработчики держат интригу: один из цветов будет градиентным, но неизвестно, какой именно. Линейку цветов в будущем обещают пополнить новыми вариациями.

Galaxy S10 – первый флагман со сканером отпечатка пальца, находящемся прямо в экране. Премиальные модели будут с экранами 5,8 и 6,4 дюйма. Младшая SM-G970x будет без сканера, а экран - 5,8 дюйма.

Galaxy F SM-F900U не похвастается такой большой палитрой, как Galaxy S10. Он будет продаваться в классическом черном и серебристом цвете.

Все новинки будут оснащены памятью объемом 512 ГБ. Galaxy F представляет собой нашумевшую сгибающуюся модель смартфона от Samsung. Новинки обладают OLED-дисплеем под названием M9.

Ожидается, что оба флагмана представят публике в первой половине 2019 года. Презентацию Galaxy S10 должны провести на MWC 2019 в феврале. После этого обещают выход смартфона с поддержкой 5G. Вскоре после этого (ожидается, что в марте) появится гибкая модель флагмана.

Впервые гибкий дисплей презентовали 7 ноября. Такой экран назвали Infinity Flex. Для того, чтобы реализовать идею гибкого мобильного устройства, Samsung создали специальный защитный слой из полимера, который может проявлять гибкость, но оставаться жестким.