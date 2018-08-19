iPhone удивил пользователей "секретной" функцией

Пользователь с ником @krissys_kitchen рассказала в своём Twitter-аккаунте о необычной функции iPhone, которая позволяет перемещать курсор на клавиатуре.

Секретная функция даёт возможность автоматически передвинуть курсор, если при наборе текста зажать пробел. Благодаря этому пользователям смартфона больше не придётся пытаться сделать это самостоятельно при помощи пальцев. Автор поста отметила, что раньше никогда не знала об этом, и теперь чувствует себя обманутой. Запись девушки набрала почти 104 тысячи лайков и была репостнута более 46 тысяч раз. Многие пользователи Сети признались, что не имели понятия об этой функции и поблагодарили автора за то, что раскрыла им секрет смартфонов.

Однако как выяснилось, функция не является нововведением, и согласно информации ресурса Mashable, она появилась в обновленной версии iOS в 2015 году. В итоге большинство владельцев iPhone узнали о ней только сейчас.

В прошлом году iPhone шокировал пользователей уникальной «секретной» функцией, благодаря которой устройства показывают текущее время с точностью до секунды на пиктограмме часов.