У смартфонов Google Pixel 3 возникли проблемы с камерой

Пользователи смартфона Google Pixel 3 стали жаловаться на проблемы с камерой. При запуске приложений, для которых нужна камера, она попросту перестаёт работать.

Считалось, что камера смартфона – самая лучшая его часть, однако даже она подверглась ошибкам, которые всё чаще стали появляться на устройстве. Проблема возникает при запуске многих приложений, например, в Snapchat. При попытке воспользоваться камерой возникает чёрный экран с уведомлением об ошибке. Из-за нового бага камера Pixel 3 становится совершенно бесполезной. Некоторым помогает перезагрузка, но вскоре проблема снова возвращается. А кто-то столкнулся с тем, что ошибка происходит даже после заводского сброса или при безопасном режиме.

В большинстве случаев проблема решается только заменой устройства, однако многие пользователи столкнулись с отказом в данной услуге. Возможно, компания Google уже приступила к работе над ошибкой, однако официальных комментариев пока не было.

Ранее пользователи смартфона сталкивались с такими ошибками, как пропажа сообщений, царапины на корпусе, возникающие сразу же после распаковки, и вторая «чёлка» на экране, делающая затронутую область недоступной для использования.