Из-за обновления Windows 10 возникли проблемы с iCloud

Пользователи смартфонов iPhone при установке последнего обновления для Windows 10 столкнулись с проблемой: они не могут обновить или синхронизировать свои альбомы в iCloud.

2018 год отметился многочисленными проблемами, возникающими при обновлении Windows 10. Пользователи не раз жаловались, что при обновлении системы пропадают персональные данные на компьютере, иногда устройство вовсе не хотело загружаться. Недавно стали появляться сообщения, что обновление Windows 10 не позволяет установить iCloud. При попытке загрузить сервис от Apple система выдаёт ошибку.

И Apple, и Microsoft уже отреагировали на жалобы пользователей и заявили, что решают проблему. В Microsoft порекомендовали не пытаться принудительно обновить систему и дождаться, когда компьютер сделает это сам. Сроки исправления ошибки не уточняются.

Кроме того, после обновления Windows 10 за версией 1809 возникли проблемы при подключении через VPN и работе с внешними накопителями и некоторые другие незначительные ошибки.

Ранее операционная система Windows 10 получила поддержку приложения ARM64, также в неё была добавлена светлая тема.