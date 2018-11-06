Xiaomi собирается повысить популярность своих смартфонов у женщин

Xiaomi заключила соглашение о сотрудничестве с компанией Meitu, производящей смартфоны, нацеленные на женскую аудиторию.

Эксперты полагают, что данное соглашение откроет Xiaomi доступ к новым патентам, с помощью которых производители добавят в свои смартфоны передовые технологии, которые сделают их устройства привлекательными для женщин. Ожидается, что сделка между Xiaomi и Meitu позволит производителю занять лидирующие позиции на рынке смартфонов. Глава компании, Лэй Цзюнь ранее заявлял о необходимости расширить клиентскую базу среди женщин. Представители компании Xiaomi официальных комментариев относительно этих слухов не дают. Однако глава компании пообещал, что вскоре они решат проблему с плохими камерами на устройствах. Для этого им потребуются технологии и целая лаборатория, которая уже находится на стадии создания. Именно такие технологии имеются у Meitu.

Китайская компания Meitu считается новатором в сфере разработки программ, для редактирования фотографий, за счёт этого их смартфоны пользуются популярностью у женской аудитории. Их гаджеты отличаются улучшенными фотокамерами и специальным программным обеспечением, повышающим качество снимков. Ранее стало известно, что Meitu готовит новый смартфон с пятью камерами, он окажется дешевле предыдущих моделей, однако будет тяжёлым и толстым.