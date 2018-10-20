Дизайнер предложил концепт чехла, превращающий "умные" часы Apple в плеер

Дизайнер студии CO Design Lab превратил Apple Watch в раритетный iPod Nano, который раньше можно было носить на руке, положив в специальную обойму ремешка.

Джойс Канг представил концепт эксклюзивного чехла с колёсиком и кнопкой переключения Pod Case, с помощью которого можно превратить Apple Watch Series 4 в компактный плеер, внешне напоминающий оригинальный iPod первого поколения. Кроме того, модель оснащена вырезом для Digital Crown и местом для беспроводной зарядки. Для изготовления чехла предпочтительно использовать мягкий материал, но при этом сделать специальные жёсткие вставки. Например, дизайнер предлагает заднюю поверхность выполнить из керамики, чтобы была возможность заряжать устройство, не доставая из чехла.

Эксперты заинтересовались концептом, однако они не уверены, что он подойдёт для Apple Watch, и сомневаются, что девайс поступит в розничную продажу, но идея определённо понравится тем, кто всё ещё с теплом вспоминает о первом iPod.

В ближайшее время компания Nike выпустит два новых браслета Nike Sport Loop и Nike Sport для членов Nike Plus, которыми они смогут украсить свои «умные» часы.