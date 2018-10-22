В Швейцарии отель предлагает услугу Instagram‐няни

Сегодня, 09:12 \\ Гаджетомания

Сеть отелей в Швейцарии предлагает постояльцам новую интересную услугу. Теперь гости могут не беспокоиться по поводу обновления своей ленты в популярной социальной сети Instagram, пока отдыхают от гаджетов.

 По словам администрации отеля, таким образом преследовалась цель избавления от лишнего стресса в отпуске при активном использовании социальных сетей. При этом, если постояльцы хотят отдохнуть от смартфонов и информационного шума, но не желают терять активность, публиковать красивые фотографии и ролики смогут, так называемые, инстаграм-няни.

Известно, что за гостей активность в их аккаунтах будут поддерживать популярные блогеры. Именно к ним обратилась за помощью сеть популярных отелей. В течение всего отпуска в профиле будут появляться новые снимки, видеозаписи, а также истории, чтобы страничка не выглядела заброшенной. Кроме того, они даже будут отвечать на комментарии подписчиков вместо владельцев аккаунта.

Интересно, что для распространения информации о новом сервисе компания сняла забавный видеоролик, который можно посмотреть на популярном видео-хостинге YouTube. В нем очень явно показано, как социальная активность в сети, порой, служит источником стресса. Новая услуга поможет этого избежать, принимая удар на себя.

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Автор - Евгения Чернобаб
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