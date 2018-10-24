Российский бренд создает смартфоны с "бровью" и двойной камерой за 7 тысяч

После выхода модели Inoi 5X и Inoi 5X Lite станут самыми дешевыми устройствами с вырезами в экране. Компания открыла их предзаказ на официальном сайте.

Бренд Inoi пополнил российский рынок новыми устройствами бюджетной категории. Несмотря на невысокую цену в 7 тысяч рублей, Inoi 5X может похвастаться характеристиками, достойными звания смартфона. Прежде всего, это "бровь" в верхней части 5,5-дюймового IPS-экрана под динамик и фронтальную камеру с разрешением 8 МП. Задняя камера является двойной. Её основной датчик рассчитан на 8 МП, а дополнительный - на 0,3.

Разработчики установили смартфону четырехъядерный процессор MedaiTek MTK6739 и аккумулятор емкостью 2850 мА\ч. При этом объем оперативной памяти составляет 1 ГБ, а встроенной - 8. Inoi 5X поддерживает карты памяти до 128 ГБ. Обе модели работают на Android 8 Go и защищены стеклом 2.5D. В отличии от старшей, Inoi 5X Lite не может работать в 4G-сетях, ограничиваясь 3G-модемом. Однако и стоит на тысячу рублей дешевле.