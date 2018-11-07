Новый iPad Pro без труда ломается в руках при сгибании

Планшет от Apple провалил тест прочность, устроенный Заком Нильсоном. Видеоролик об устройстве блогер разместил на своем YouTube-канале JerryRigEveryThing.

Совсем недавно Apple выпустила новый iPad Pro 2018 года. Он обладает 11-дюймовым экраном и стилусом, который можно заряжать прямо от планшета. В целом, компания всегда обеспечивает высокую производительность и функциональность своей продукции. Зак Нильсон получил устройство от спонсоров и решил проверить его физические характеристики.

Блогер вооружился строительным ножом и порядком оцарапал корпус iPad Pro. В целом, модель выдержала испытание не хуже конкурентов. Металлические кнопки и обод планшета склонны к царапинам лишь при существенных усилиях. Как показала практика, с острым инструментом на алюминиевой крышке можно создавать красивые рисунки.

Наиболее уязвимым местом iPad Pro оказалась середина. В руках тестировщика планшет без труда согнулся и перестал работать. Достаточно легко ломается и стилус, однако он не стоит 65 тысяч рублей.

Зак Нильсен признал, что iPad Pro можно использовать. Стоит лишь быть с ним предельно нежным и не подвергать физическим нагрузкам. По его словам, чрезмерная гибкость заключается в маленькой толщине планшета.