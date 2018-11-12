Huawei представит смартфон с 5G и гибким экраном на MWC 2019

Компания планирует ворваться в первые ряды брендов, которые освоят новое поколение мобильных сетей. Так заявил Винсент Панг, возглавляющий филиал в Западной Европе.

Huawei готовится произвести фурор на MWC 2019, который состоится в ближайшем феврале в Барселоне. Бренд намерен представить свой первый смартфон с гибким экраном. Кроме складной конструкции, разработчики обещают оборудовать устройство 5G-модемом.

В интервью Винсент Панг заявил, что новинка официально поступит в продажу в третьем квартале 2019 года. Она может стать первой складной моделью, вышедшей на мировой рынок. Вероятно, Huawei стремится опередить Samsung, которая недавно продемонстрировала рабочий прототип смартфона Galaxy F с гибким и обычным экранами. А ещё раньше китайский бренд Royole анонсировал свою версию сгибаемого устройства под названием FlexPai. Стоит отметить, конкуренты о поддержке 5G-сетей пока сообщали.

В то же время, представители Huawei не собираются забывать о своих главных достоинствах: аккумуляторах и камерах. По словам президента Consumer Business Group Уолтера Джи, именно эти компоненты наиболее хвалят поклонники компании. Так Huawei готовится к анонсу смартфона с четырьмя камерами и новых машинных алгоритмов для качественных фотографий.