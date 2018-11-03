Snapdragon 8150 стал самым производительным процессором Android в AnTuTu

Система от Qualcomm установила абсолютный рекорд. Представители бенчмарка оценили её работу на 362 292 баллов.

Сервис AnTuTu протестировал инженерный прототип MSMNile. По результатам испытаний его признали самым производительным процессором для устройств на Android. Модель обогнала даже Kirin 980 от Huawei, который считался предыдущим лидером с 310 тысячами баллов. Что уж говорить о 99% других конкурентов.

По данным Gizmochina, речь идет о новом флагмане Snapdragon 8150. Но эксперты не исключают, что рекорд мог показать процессор под номером 855. Так или иначе - шифром MSM традиционно обозначают продукцию компании Qualcomm. Новинка показала очень высокое быстродействие даже на этапе разработки. Окончательная версия процессора должна быть ещё мощнее.